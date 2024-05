Mexiko: Veranstaltung zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans

Baku, 27. Mai, AZERTAC

In Mexiko-Stadt hat ein offizieller Empfang zum 106. Jahrestag der Unabhängigkeit Aserbaidschans stattgefunden.

In seiner Rede bei der Veranstaltung sagte der aserbaidschanische Botschafter in Mexiko, Mammad Talibov, dass die Aserbaidschanische Demokratische Republik, die erste säkulare und parlamentarische Republik im Osten, vor 106 Jahren gegründet wurde.

Der Diplomat betonte, dass Aserbaidschan in den letzten Jahren bedeutende wirtschaftliche Fortschritte erzielt habe, und sagte, das Land habe diesen Weg angesichts der Herausforderung, die Gebiete Garabagh und Ost-Zangezur wiederherzustellen, um die sichere und würdige Rückkehr der Binnenvertriebenen in ihr Heimatland zu gewährleisten, erfolgreich fortgesetzt. Der Botschafter informierte die Gäste auch über die von Aserbaidschan in den befreiten Gebieten durchgeführten Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten.

Im Namen der mexikanischen Außenministerin Alicia Bárcena überbrachte der Abteilungsleiter des Ministeriums, Jorge Rascon, bei der Veranstaltung die Grüße und Glückwünsche der Führung des Ministeriums.

Jorge Rascon sprach über die Geschichte der Beziehungen Mexikos zu Aserbaidschan und erinnerte an den Besuch von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev in Mexiko im Jahr 1982. Er betonte die besondere Rolle von großem Leader bei der Entwicklung Aserbaidschans, einschließlich der Aufnahme von Beziehungen zu Mexiko.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch Videos über das COP29-Logo und das touristische Potenzial Aserbaidschans gezeigt.