Regelmäßige Güterzugverbindung verbindet Chinas Chongqing mit Zentralasien

Baku, 21. April, AZERTAC

Die Luftaufnahme einer Drohne vom 20. April 2025 zeigt einen China-Zentralasien-Güterzug, der vom Bahnhof Tuanjiecun in Südwestchinas Chongqing abfährt. Ein mit Polyesterchips aus Südwestchinas Chongqing beladener Güterzug verließ am Sonntagmorgen die regierungsunmittelbare Stadt in Richtung Usbekistan, was die Einweihung einer neuen regelmäßigen Güterzugverbindung von Chongqing nach den zentralasiatischen Ländern markierte.

Der Zug wird voraussichtlich in etwa 12 Tagen in der usbekischen Hauptstadt eintreffen, die rund 4.700 Kilometer entfernt liegt. Er wird China über den Horgos-Hafen in Xinjiang verlassen und durch Kasachstan fahren.

Solche regelmäßigen Dienste könnten eine schnelle Zollabfertigung, pünktliche Transporte und geringere Kosten gewährleisten und somit einen grenzüberschreitenden Transport von besserer Qualität garantieren.