Vorsitzender von Zentraler Wahlkommission Aserbaidschans wird Wahlen in Ungarn beobachten

Baku, 7. Juni, AZERTAC

Der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission Aserbaidschans, Mazahir Panahov, ist auf Einladung des Präsidenten des Nationalen Wahlamts Ungarn, Attila Nagy, nach Budapest gereist, um die für den 9. Juni in diesem Land angesetzten Wahlen zum Europäischen Parlament, Kommunalwahlen und nationalen Minderheitenwahlen zu beobachten.

Mazahir Panahov wird zusammen mit seinem Amtskollegen Attila Nagy und anderen Beamten Treffen mit den Leitern der Obersten Wahlbehörden verschiedener Länder abhalten und die Aussichten für eine Zusammenarbeit und einen Erfahrungsaustausch im Wahlmanagementsystem sowie andere Fragen von gemeinsamem Interesse besprechen.

Am Tag vor der Wahl wird sich der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission mit dem Vorwahlkampf vertraut machen und den Wahlprozess in den Wahllokalen in der Hauptstadt Budapest beobachten.