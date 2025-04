Bakou : 550 rues ont été lavées

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Samedi 19 avril, dans le cadre des travaux de nettoyage menés par les services publics de la ville de Bakou dans la capitale, les rues et les bords de route dans les cours et les quartiers ont été nettoyés.

Selon l’Autorité exécutive de la ville de Bakou, depuis le matin, 550 rues principales et avenues de la ville ont été lavées, et des travaux de nettoyage et d'amélioration ont été effectués.