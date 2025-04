CAN U20 Egypte-2025 : le Maroc dans le groupe B

Rabat, 14 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Au terme du tirage au sort, effectué hier au Caire, la sélection nationale marocaine des moins de 20 ans de football a hérité du groupe B à l’issue du tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20 qui sera organisée du 27 avril au 18 mai en Egypte.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon la Fédération royale marocaine de football, que les Hommes de Mohamed Ouahbi évolueront dans la poule B qui regroupe le Nigeria, le Kenya et la Tunisie.

Le groupe A se compose de l’Egypte, pays hôte, de la Zambie, du Sierra Leone, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie, alors que la poule C est formée du Sénégal, champion en titre en 2023, la République centrafricaine, la RD Congo et le Ghana.

A l’issue de ce tirage au sort 13 sélections ont été réparties sur trois groupes de cinq équipes alors que les groupes B et C ne comptent que quatre sélections.

Les deux leaders de chaque groupe iront en quart de finale ainsi que les deux meilleurs troisièmes de chaque groupe.

Cette édition de la CAN est qualificative au prochain Mondial de la catégorie qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. L’Afrique y sera représentée par quatre sélections sur les 24 en lice.