Cérémonie de clôture du Festival international d'échecs « Baku Open-2025 »

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Organisé par la Fédération azerbaïdjanaise des échecs et avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Festival international d'échecs « Baku Open-2025 » s’est terminé par une cérémonie de clôture.

Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, Anar Alekberov, assistant du président de la République d'Azerbaïdjan, Farid Gaïbov, ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Kirsan Ilyumzhinov, président de la FIDE, Mahir Mammadov, président de la Fédération azerbaïdjanaise des échecs, et d’autres personnalités officielles ont participé à la cérémonie de clôture.

Tout d’abord, une vidéo dédiée aux moments inoubliables des échecs azerbaïdjanais a été projetée lors de la cérémonie, suivie d’une courte vidéo de présentation consacrée au Baku Open 2025.

Dans son intervention, le président de la FIDE a dit que les joueurs d'échecs azerbaïdjanais avaient toujours remporté du succès dans des tournois réputés.

Ensuite, les résultats finaux du tournoi ont été rendus publics.

Il convient de noter que plus de 700 joueurs d’échecs provenant de 16 pays ont disputé le festival.

Le montant total des prix du festival s'élève à 55 000 dollars américains.