Bakou, 28 avril, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture du Festival international d'échecs « Baku Open-2025 » s’est tenue lundi 28 avril.

Arkadi Dvorkovitch, président de la Fédération internationale des échecs (FIDE), Zhu Chen, double championne du monde, et Fethi Apaydın, président de la Fédération turque des échecs, sont arrivés à Bakou afin de participer à la cérémonie d’ouverture du tournoi, organisé par le soutien de la Fédération azerbaïdjanaise des échecs et du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le président de la Fédération azerbaïdjanaise des échecs, Mahir Mammadov, le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, et le président de la Fédération internationale des échecs, Arkadi Dvorkovitch, ont prononcé des discours lors de la cérémonie d’ouverture.

Plus de 700 joueurs d’échecs disputent le festival qui se terminera le 7 mai.

Le montant total des prix du festival s'élève à 55 000 dollars américains.