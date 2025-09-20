Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le troisième essai libre débute à Bakou

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Le troisième essai libre du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 a débuté à Bakou.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) disputent cette course.

Le troisième essai libre durera 1 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Le pilote de l'équipe McLaren, Lando Norris, a remporté le premier essai libre hier, tandis que le pilote Ferrari, Lewis Hamilton, a remporté le deuxième.

Aujourd'hui, la course sprint de Formule 2 aura lieu à 14h15 et les qualifications de Formule 1 à 16h00, heure locale.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan se terminera le 21 septembre.