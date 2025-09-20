GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 est lancée

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

La course Sprint de Formule 2 est lancée à Bakou.

Dix écuries disputent cette course sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Alex Dunne (Rodin) a remporté la première séance d'essais libres hier, tandis que Jack Crawford (DAMS) a remporté les qualifications.

Les qualifications de la Formule 1 débuteront à 16h00, heure locale.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan se terminera le 21 septembre.