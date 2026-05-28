Inauguration de la SARL « Maison du textile Garabagh » à Khodjaly VIDEO

Khodjaly, 28 mai, AZERTAC

Le 28 mai, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à l'inauguration de la société à responsabilité limitée (SARL) « Maison du textile Garabagh » à Khodjaly.

Le ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Mikaïl Djabbarov, et le fondateur de la Maison du textile Garabagh, Rizvan Tehmezov, ont présenté au chef de l'État les activités de la société.

Il a été précisé que l'entreprise, qui utilise des technologies turques et chinoises, produira 1,4 million de pièces de produits textiles par an.

La société offre un emploi permanent à 85 personnes, principalement des citoyens retournés dans les territoires libérés et vivant dans les régions environnantes.

Le démarrage des activités de cette société contribuera au développement industriel du pays, à l'expansion de la production locale et du potentiel d'exportation, à la réduction de la dépendance aux importations et créera les conditions d'une augmentation de l'emploi dans les territoires libérés.