L'Azerbaïdjan accueillera en 2026 les Championnats d'Europe de karaté
Bakou, 4 novembre, AZERTAC
« Il a été décidé officiellement d’organiser les Championnats d'Europe de karaté en Azerbaïdjan en septembre 2026 », a déclaré Namig Novrouzov, secrétaire général du Comité des Deaflympics d'Azerbaïdjan, lors d’une conférence de presse.
Il a déclaré que cette décision avait été prise lors du congrès de l'Organisation européenne des sports pour sourds, tenu en août 2025. « Ce sera un événement historique pour le développement du mouvement des Deaflympics dans notre pays », a-t-il estimé.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Les opportunités touristiques de l’Azerbaïdjan promues au Pakistan
- 03.11.2025 [20:57]
La section Azerbaïdjan inaugurée dans la Bibliothèque centrale d'Antalya
- 03.11.2025 [20:23]
Türkiye: la réunion régionale sur Gaza a débuté à Istanbul
- 03.11.2025 [20:01]
8,2 % des travailleurs de l'UE sont menacés de pauvreté
- 03.11.2025 [19:46]
Le ministre des Affaires étrangères entame une visite officielle en Algérie
- 03.11.2025 [17:48]
Sept boxeurs azerbaïdjanais disputeront les Jeux de la Solidarité Islamique
- 03.11.2025 [15:58]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 30 dollars
- 03.11.2025 [12:36]
Les parlements azerbaïdjanais et arabe discutent de leur relations
- 03.11.2025 [11:54]
Les cours du pétrole en progression sur les bourses mondiales
- 03.11.2025 [11:47]
Vietnam : le bilan s'élève à 37 morts dans les inondations
- 03.11.2025 [11:10]
Doha accueillera le Sommet mondial pour le développement social
- 03.11.2025 [10:41]
Leyla Aliyeva participe à la conférence EcoMind 2025
- 03.11.2025 [10:31]
Au moins huit morts dans un séisme dans le nord de l'Afghanistan
- 03.11.2025 [10:22]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Egypte
- 01.11.2025 [17:25]
Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale
- 01.11.2025 [13:18]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 01.11.2025 [11:53]
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]