L'Azerbaïdjan accueillera en 2026 les Championnats d'Europe de karaté

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

« Il a été décidé officiellement d’organiser les Championnats d'Europe de karaté en Azerbaïdjan en septembre 2026 », a déclaré Namig Novrouzov, secrétaire général du Comité des Deaflympics d'Azerbaïdjan, lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que cette décision avait été prise lors du congrès de l'Organisation européenne des sports pour sourds, tenu en août 2025. « Ce sera un événement historique pour le développement du mouvement des Deaflympics dans notre pays », a-t-il estimé.