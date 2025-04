La cérémonie d’ouverture de la régate « Coupe présidentielle 2025 » tenue à Sougovouchan

Soudovouchan, 30 avril, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture de la régate internationale « Coupe présidentielle -2025 », dédiée au 102e anniversaire du Leader national Heydar Aliyev, s’est tenue ce mercredi à Sougovouchan.

La cérémonie a débuté par le retentissement de l’hymne national de la République d’Azerbaïdjan.

Ensuite, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs.

Ferhad Aliyev, président de la Fédération azerbaïdjanaise de canoë et d’aviron, Jean Zoungrana, président de l'Association européenne de canoë (ECA), et Farid Gaïbov, ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, ont prononcé des discours. Ils ont abordé le développement de l’aviron en Azerbaïdjan au cours des dernières années.

Après les discours officiels, le tournoi a été déclaré ouvert.

Il convient de noter que des athlètes azerbaïdjanais, estoniens, géorgiens, allemands, grecs, hongrois, indiens, kazakhs, kirghizes, lettons, lituaniens, moldaves, polonais, serbes, sud-africains, espagnols, tadjiks, turcs, ukrainiens et ouzbeks disputent la régate.

La régate « Coupe présidentielle » a été inscrite au calendrier officiel de l'Association Européenne de Canoë (ECA) pour la troisième année consécutive.

La cérémonie de clôture se tiendra le 2 mai à Minguétchévir.