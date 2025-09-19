L’Américain Jak Crawford remporte la qualification de F2

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

La séance de qualification de Formule 2 a terminé.

Onze écuries ont disputé cette course.

L’Américain Jak Crawford a remporté la qualification de F2.

Aujourd'hui, la deuxième séance d’essais libres de Formule 1 aura lieu à 16h00, heure de Bakou.