L’Association IDEA et l’ICESCO signent un protocole d'intention

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

L’Association IDEA et l’ICESCO ont signé ce mardi un protocole d’intention dans le cadre de la COP29 tenue à Bakou.

Le document a été signé par Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, et Salim bin Mohammed AlMalik, Directeur général de l'ICESCO.

L’objectif du protocole d’intention est l’expansion de la coopération bilatérale entre l’ICESCO et l’Association IDEA en matière de lutte contre le changement climatique, la participation conjointe aux évènements visant à protéger l’environnement et la mise en œuvre conjointe d’autres activités pertinentes cohérentes avec les activités des deux organisations.

Les deux organisations sont parvenues à un accord sur la protection de l’environnement, la prévention de la dégradation des sols, l’assurance de la sécurité alimentaire et hydrique, l’organisation des activités de sensibilisation, la mise en œuvre conjointe des recherches et des projets pilotes, l’augmentation de la participation des jeunes et des bénévoles, la réalisation des programmes d'échange, ainsi que l’expansion de la coopération dans le sens du partage des meilleures pratiques dans les Etats membres de l’ICESCO.