Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
Bakou, 31 octobre, AZERTAC
Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a entamé une visite de travail au Kazakhstan afin de participer à la réunion du Conseil des ministres de la Défense de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
Dans le cadre de la visite, le colonel-général Zakir Hassanov et les dirigeants militaires des autres pays participants ont visité le parc des 28 gardes Panfilov et ont déposé une gerbe de fleurs devant la Flamme éternelle.
La coopération militaire et les tâches à réaliser ont été abordées lors d'une réunion tenue à Almaty.
La réunion s’est soldée par la signature des documents.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives
- 30.10.2025 [19:06]
La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre
- 30.10.2025 [18:12]
Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam
- 30.10.2025 [17:08]
Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne
- 30.10.2025 [16:05]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 30.10.2025 [15:23]
Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales
- 30.10.2025 [11:45]
Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé
- 30.10.2025 [11:18]
Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
- 30.10.2025 [10:30]
L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
- 29.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération
- 29.10.2025 [17:14]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 29.10.2025 [16:33]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en forte baisse
- 29.10.2025 [15:12]
Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents
- 29.10.2025 [14:36]
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
- 29.10.2025 [12:45]
Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses
- 29.10.2025 [11:05]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré
- 29.10.2025 [10:41]
Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
- 29.10.2025 [10:37]
Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias
- 28.10.2025 [17:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 28.10.2025 [16:43]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 28.10.2025 [16:31]
Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur chute sur les bourses
- 28.10.2025 [11:05]
Le président du Sénat roumain est en visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:52]
Le président du Sénat pakistanais entame une visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:11]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Khodjavend
- 28.10.2025 [09:54]
Le Milli Medjlis abritera une conférence parlementaire internationale
- 27.10.2025 [19:20]
Signature d’un document-cadre de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU
- 27.10.2025 [17:00]