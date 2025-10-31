Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a entamé une visite de travail au Kazakhstan afin de participer à la réunion du Conseil des ministres de la Défense de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

Dans le cadre de la visite, le colonel-général Zakir Hassanov et les dirigeants militaires des autres pays participants ont visité le parc des 28 gardes Panfilov et ont déposé une gerbe de fleurs devant la Flamme éternelle.

La coopération militaire et les tâches à réaliser ont été abordées lors d'une réunion tenue à Almaty.

La réunion s’est soldée par la signature des documents.