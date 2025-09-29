Le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov sacré champion des Jeux de la CEI

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Deux autres samboïstes azerbaïdjanais ont remporté des médailles aux IIIe Jeux de la CEI.

Lors de la finale des épreuves organisées au Complexe sportif olympique de Göygöl, le samboïste azerbaïdjanais Nihad Rahimov (64 kg) a affronté le Russe Artem Kharisov et a vaincu son adversaire pour remporter la médaille d'or.

L’autre samboïste azerbaïdjanais Rustem Gassimzadé (58 kg) a pris la deuxième place.

Il convient de noter que 1 624 athlètes de 13 pays disputent les jeux qui se termineront le 8 octobre.