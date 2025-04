Les pays qui participeront à la régate « Coupe présidentielle » sont dévoilés

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Les pays qui participeront à la régate internationale « Coupe présidentielle -2025 » dédiée au 102e anniversaire du Leader national Heydar Aliyev, organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération azerbaïdjanaise de canoë et d'aviron, ont été annoncés.

Plus de 200 athlètes d’Europe, d’Asie et d’Afrique, de plus de 20 pays – Azerbaïdjan, Estonie, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Serbie, Afrique du Sud, Espagne, Tadjikistan, Türkiye, Ukraine et Ouzbékistan – disputeront la compétition.

La cérémonie d’ouverture de la régate d’aviron « Coupe présidentielle-2025 », aura lieu le 30 avril dans le bourg de Sougovouchan. La cérémonie de clôture se tiendra le 2 mai à Minguétchévir.

Il convient de noter que la régate « Coupe présidentielle » a été inscrite au calendrier officiel de l'Association Européenne de Canoë (ECA) pour la troisième année consécutive. Les compétitions dureront du 28 avril au 2 mai.