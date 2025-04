L’UEFA ouvre un bureau de représentation à Istanbul

Bakou, 24 avril, AZERTAC

L’UEFA a ouvert un bureau de représentation à Istanbul, en Türkiye, indique l’agence de presse Anadolu.

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé que son pays dispose d'une capacité plus que suffisante pour organiser tous types d'événements sportifs internationaux, y compris les Jeux olympiques.

Le Chef de l'Etat turc s'est exprimé, jeudi, lors de la cérémonie d'inauguration du bureau de l'UEFA à Istanbul.

Le bureau d'Istanbul de l'instance dirigeante du football européen jouera un rôle actif dans le processus de préparation du Championnat d'Europe de football de l'UEFA 2032, qui sera organisé conjointement par la Türkiye et l'Italie.

A cette occasion, le président turc a souhaité rappeler le chemin parcouru par son pays dans les investissements sportifs.

"Nous avons élevé la Türkiye à un tout autre niveau en termes d'investissements sportifs, faisant passer le nombre total d'installations sportives de 1575 à 4470", a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter, à titre d'exemple: "Le nombre de terrains de football a plus que doublé, passant de 595 à 1365".

Selon lui, la Türkiye, et en particulier Istanbul, sont plus que prêts à organiser des évènements sportifs majeurs.

"La Türkiye possède la capacité d'organiser toutes sortes d'événements sportifs internationaux, y compris les Jeux olympiques", a-t-il défendu.

Istanbul a accueilli de nombreux événements majeurs de l'UEFA à ce jour, y compris la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2005, la finale de la Coupe de l'UEFA 2009, la finale de la Super Coupe de l'UEFA 2019 et la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2023.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a souligné l'importance stratégique du nouveau bureau de l'UEFA à Istanbul dans la préparation de ce qu'il espère être "le meilleur Championnat d'Europe jamais organisé" en 2032, qui sera co-organisé par la Türkiye et l'Italie.

S'exprimant lors d'un dîner de gala organisé mercredi au palais historique de Ciragan à Istanbul, avant l'ouverture officielle du bureau jeudi, Ceferin a fait l'éloge de la culture footballistique profonde de la Türkiye, de ses infrastructures et de ses succès dans l'organisation d'événements sportifs majeurs. "Très honnêtement, venir en Türkiye et à Istanbul est toujours une expérience très agréable pour moi", a déclaré Ceferin. "Avec toute son histoire, et en tant que seule ville au monde à relier deux continents, on se sent toujours comme chez nous à Istanbul.

Le chef de l'UEFA a déclaré que le nouveau bureau, développé en collaboration avec la Fédération turque de football, symbolise l'intention de l'UEFA de renforcer les liens avec la Türkiye et d'assurer la réussite de l'EURO 2032. "Nous voulons partager notre expérience, et c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir un bureau ici avec la Fédération turque de football", a-t-il déclaré. "Nous voulons que le meilleur championnat d'Europe de tous les temps ait lieu en 2032 en Türkiye et en Italie. Nous voulons travailler ensemble et je me réjouis de l'ouverture de ce bureau demain". La Türkiye et l'Italie accueilleront conjointement le Championnat d'Europe de football de l'UEFA 2032.

Ceferin a exprimé l'espoir d'une finale de rêve entre les deux nations hôtes. "J'attends avec impatience l'EURO 2032. Je souhaite une finale entre la Türkiye et l'Italie", a-t-il partagé.

Le président de l'UEFA a également salué les efforts constants de la Türkiye dans l'organisation d'événements footballistiques de classe mondiale. "La Fédération turque de football et le gouvernement turc ont toujours été de bons organisateurs d'événements footballistiques", a-t-il noté. "Vous avez de nombreuses compétitions de clubs, des finales et la dernière a été le plus grand événement sportif au monde, la finale de la Ligue des champions de l'UEFA en 2023. Maintenant, vous pouvez attendre la finale de la Ligue Europa en 2026 et la finale de la Ligue des conférences en 2027. J'espère sincèrement que l'un des clubs turcs participera à l'une de ces finales".