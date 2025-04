Modifications au programme des Jeux olympiques d'été de Los Angeles 2028

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Le programme des épreuves et les quotas d'athlètes pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 (LA28) ont été approuvés par la commission exécutive du Comité International Olympique (CIO). Fort d'un total de 351 épreuves avec remise de médailles, soit 22 de plus qu'aux Jeux de Paris 2024 (329), le programme de LA28 maintient le quota initial de 10 500 athlètes, avec 698 places de qualification supplémentaires pour les cinq sports proposés par le comité d'organisation de LA28 (baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse et squash), selon le site officiel du CIO.

Pour la première fois dans l'histoire, tous les sports d'équipe auront autant, voire plus, d'équipes féminines que d'équipes masculines, deux équipes féminines ayant été ajoutées en water-polo, ce qui porte à 12 le nombre d'équipes féminines et masculines dans ce sport.

Le football, avec 16 équipes féminines, comptera pour sa part plus d'équipes féminines que d'équipes masculines (12).

L'égalité entre hommes et femmes a été un élément clé dans la finalisation du quota d'athlètes et du nombre d'épreuves. Dans le programme initial des sports, qui compte 10 500 athlètes, le nombre de femmes est de 5 333 et le nombre d'hommes est de 5 167. Grâce aux sports additionnels, il y a désormais 322 concurrentes supplémentaires et 376 concurrents supplémentaires. En outre, six épreuves mixtes ont été ajoutées au programme. Sur 351 épreuves, LA28 compte 161 épreuves féminines, 165 épreuves masculines et 25 épreuves mixtes.

Football : pour la première fois dans l'histoire olympique, il y aura plus d'équipes féminines (16) que d'équipes masculines (12).

Boxe : une catégorie de poids supplémentaire chez les femmes garantit une parité totale dans toutes les épreuves, tout en maintenant le même nombre d'athlètes chez les hommes et chez les femmes, comme aux Jeux de Paris 2024.

Water-polo : deux équipes féminines supplémentaires assureront une parité totale entre hommes et femmes s'agissant du quota d'athlètes et du nombre d'équipes.

Ajout d'épreuves mixtes : une nouvelle épreuve par équipes mixtes sera ajoutée en tir à l'arc, en athlétisme (relais mixte 4 x 100 m), en golf, en gymnastique, en sprint de plage en aviron de mer et en tennis de table.

Natation : les épreuves du 50 m dos, papillon et brasse chez les hommes et chez les femmes offriront des sensations fortes dans les bassins du stade d'Inglewood.

Aviron : le solo femmes (CW1x), le solo hommes (CM1x) et le deux de couple mixte (CX2x) feront leurs débuts dans le sprint de plage en aviron de mer.

Escalade : les épreuves de bloc et difficulté seront désormais disputées en tant qu'épreuves distinctes, ce qui offrira aux athlètes de nouvelles occasions de briller.

Basketball 3 contre 3 : après avoir fait ses débuts aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec huit équipes masculines et féminines, la discipline comprend aujourd'hui 12 équipes de chaque catégorie.

Il convient de noter que les Jeux olympiques d'été de Los Angeles 2028 se dérouleront du 14 au 30 juillet.