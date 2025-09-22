Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Roman Saley, membre de l’équipe azerbaïdjanise de para-natation, a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde à Singapour.

Lors de la deuxième journée du tournoi, l’athlète azerbaïdjanais a atteint le 100 m papillon en 58,17 secondes et s’est satisfait du bronze.