Mondiaux vétérans : un judoka azerbaidjanais remporte le bronze à Paris

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Les Championnats du monde vétérans 2025 ont débuté à Paris, capitale française.

Lors de la première journée du tournoi, le judoka azerbaïdjanais Gourban Mammadli (+100kg) a remporté la médaille de bronze, en battant son adversaire italien Pavel Ghurghis.

Il convient de noter que 34 athlètes azerbaïdjanais disputent les épreuves qui se termineront le 9 novembre.