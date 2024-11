Patrick André : Les Seychelles sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

En tant qu’État insulaire, les Seychelles sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. L’un des principaux problèmes est l’élévation du niveau de la mer.

C’est ce qu’a dit Patrick André, le secrétaire général des transports des Seychelles, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« L’un des principaux problèmes est l’élévation du niveau de la mer. L'érosion côtière est observée, le blanchiment des coraux se produit et les établissements humains et les infrastructures routières en zones côtières sont gravement touchés » a ajouté Patrick André.

« Nous espérons la signature d’un mémorandum de coopération avec des organisations internationales et des organisations non gouvernementales lors de la COP29. Nous attendons que des protocoles concrets seront établis pour recevoir un soutien dans des domaines tels que l’aide financière et le transfert de technologie », a estimé le secrétaire général des transports.