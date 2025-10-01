Quatre gymnastes azerbaïdjanais décrochent leur ticket pour la finale au trampoline

Chéki, 1er octobre, AZERTAC

Les qualifications de la gymnastique au trampoline, organisées dans le cadre des IIIes Jeux de la CEI au Complexe sportif olympique de Chéki, sont terminées.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que l’Azerbaïdjan était représenté par Seldjan Mahsoudova, Chefigé Humbetova et Vefa Alisoultanova chez les femmes, et par Mehdi Aliyev, Nidjat Mirzeyev, Husseyn Abbasov et Magsoud Mahsoudov chez les hommes.

Quatre membres de l'équipe nationale azerbaïdjanaise se sont qualifiés pour la finale. Seldjan Mahsoudova, Nidjat Mirzeyev, Husseyn Abbasov et Magsoud Mahsoudov se sont qualifiés pour la phase décisive.