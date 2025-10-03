Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI

Chéki, 3 octobre, AZERTAC

La gymnaste azerbaïdjanaise Seldjan Mahsoudova a remporté la médaille de bronze aux épreuves au trampoline aux IIIes Jeux de la CEI.

L’athlète azerbaïdjanaise s'est hissée à la troisième avec un score de 56,040 points.

La Biélorusse Iana Lebedova a remporté la médaille d'or avec 57,710 points, et la Russe Angela Bladcheva la médaille d'argent avec 57,660 points.