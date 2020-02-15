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    اقتصاد


    نشوب زحام على شارع بنيادوف باتجاه 20 يناير

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    باكو، 15 فبراير، أذرتاج

    قالت وكالة مواصلات باكو إن حادثا مروريا يؤدي حاليا إلى نشوب زحام على شارع ضياء بنيادوف باتجاه عقدة 20 يناير قبل تقاطع الشارع مع شارع أتاتورك وتدعو مشاركي حركة المرور في ذلك الاتجاه لمراعاة قواعد المرور والتحلي بالحيطة والحذر واتباع أوامر إشارات المرور ومرشدين من الشرطة.

    AZERTAG.AZ :نشوب زحام على شارع بنيادوف باتجاه 20 يناير
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