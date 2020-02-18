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    اقتصاد


    رواد الأعمال مدعوون للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في الأردن

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    باكو، 18 فبراير، أذرتاج

    خاطب صندوق أذربيجان لترويج التصدير والاستثمار (AZPROMO) رجال الأعمال.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن اذبرومو أن المنتدى الاقتصادي الثاني عشر للأردن سيعقد في إطار "القمة الاقتصادية الرقمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا- 2020" المنعقدة خلال يومي 28 و30 مارس في المملكة الأردنية الهاشمية. دعي رجال ورواد الأعمال العاملين في بلدنا للمشاركة في المنتدى.

    AZERTAG.AZ :رواد الأعمال مدعوون للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في الأردن
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    رواد الأعمال مدعوون للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في الأردن