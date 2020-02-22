معدلات أسعار المستهلك في يناير 6ر100 في المائة

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

كانت معدلات أسعار المستهلك خلال يناير 6ر100 في المائة قياسا إلى ديسمبر عام 2019م الماضي و7ر102 في المائة قياسا إلى الشهر ذاته من العام الماضي.

قالت هيئة الإحصاء في بيان إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي دون المنتجات والخدمات وكذلك المنتجات الزراعية الموسمية غير المستوية أسعارها من جانب الدولة كان عند 4ر100 في المائة خلال يناير قياسا إلى ديسمبر 2019م الماضي و2ر102 في المائة قياسا إلى يناير العام الماضي.

كما كان مؤشر أسعار المستهلك للخدمات المدفوعة المقدمة للأهالي خلال يناير العام الجاري 8ر99 في المائة قياسا إلى ديسمبر 2019م الماضي و5ر101 في المائة قياسا إلى يناير عام 2019م.