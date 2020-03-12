  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    تمديد فترة العام الدراسي في الجامعات الأذربيجانية إلى 15 يوماً

    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    تم تمديد فترة العام الدراسي في الجامعات الأذربيجانية إلى 15 يوماً.

    تفيد أذرتاج ان الرسائل في هذا الصدد بتوقيع نائب وزير التعليم فيرودين قربانوف بعثت إلى مدراء الجامعات .

    جاء في الرسائل أن الفصول الدراسية ستنتهي في 15 يونيو وليس في 30 مايو. ستبدأ الامتحانات في 15 يونيو وستنتهي في 13 يوليو.

    ستبدأ فصول الطلبة الآخرين في 27 مارس وستستمر حتى 15 يونيو، كما هو محدد في التقويم الأكاديمي الحالي (15 يونيو - أسبوعين) باستثناء دورات التخرج. وبناء عليه، يتم تحديد عدد الأسابيع المخصصة لدورة الامتحانات في التقويم الأكاديمي الحالي بـ 4 أسابيع بدلاً من 5.

    نظراً للانتهاء من التعليم النظري لطلبة السنة النهائية من مؤسسات التعليم العالي ووجودهم في ممارسة التجارب العملية، فإن الجدول الزمني لطلبة الفصول النهاية في التخصصات ذات الصلة (باستثناء الطلبة في التخصصات التربوية في مجموعة "التعليم") لم يتغير. أي، ستجرى اختبارات شهادة الدولة حتى نهاية يونيو بحسب الجدول الزمني.

    ستستمر ممارسة العمل التجربي للطلبة في التخصصات التربوية المدرجة في مجموعة "التعليم" (نظراً للقيام بالممارسات في المدارس الثانوية وتواصل الدروس إلى 14 يونيو) حتى 15 يونيو وستجرى اختبارات شهادة الدولة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

    AZERTAG.AZ :تمديد فترة العام الدراسي في الجامعات الأذربيجانية إلى 15 يوماً
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]
    إقامة العلاقات مع مؤسسات العلوم والتعليم في قطر
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]
    افتتاح معرض مخطوطات الشاعرات الاذربيجانيات في معهد المخطوطات
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
    صدور الكتاب عن التراث الأثري للعهد القديم لقراباغ
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
    خبراء الأرصاد: فصل الشتاء انتهى بالفعل في فبراير
    تمديد فترة العام الدراسي في الجامعات الأذربيجانية إلى 15 يوماً