باكو، 12 مارس، أذرتاج

تم تمديد فترة العام الدراسي في الجامعات الأذربيجانية إلى 15 يوماً.

تفيد أذرتاج ان الرسائل في هذا الصدد بتوقيع نائب وزير التعليم فيرودين قربانوف بعثت إلى مدراء الجامعات .

جاء في الرسائل أن الفصول الدراسية ستنتهي في 15 يونيو وليس في 30 مايو. ستبدأ الامتحانات في 15 يونيو وستنتهي في 13 يوليو.

ستبدأ فصول الطلبة الآخرين في 27 مارس وستستمر حتى 15 يونيو، كما هو محدد في التقويم الأكاديمي الحالي (15 يونيو - أسبوعين) باستثناء دورات التخرج. وبناء عليه، يتم تحديد عدد الأسابيع المخصصة لدورة الامتحانات في التقويم الأكاديمي الحالي بـ 4 أسابيع بدلاً من 5.

نظراً للانتهاء من التعليم النظري لطلبة السنة النهائية من مؤسسات التعليم العالي ووجودهم في ممارسة التجارب العملية، فإن الجدول الزمني لطلبة الفصول النهاية في التخصصات ذات الصلة (باستثناء الطلبة في التخصصات التربوية في مجموعة "التعليم") لم يتغير. أي، ستجرى اختبارات شهادة الدولة حتى نهاية يونيو بحسب الجدول الزمني.

ستستمر ممارسة العمل التجربي للطلبة في التخصصات التربوية المدرجة في مجموعة "التعليم" (نظراً للقيام بالممارسات في المدارس الثانوية وتواصل الدروس إلى 14 يونيو) حتى 15 يونيو وستجرى اختبارات شهادة الدولة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.