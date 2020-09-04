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    نشر مقال عن تدمير التراث الديني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة على بوابة إلكترونية في الولايات المتحدة

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣١]

    باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

    في بوابة "العالم الإسلامي اليوم" (Muslim World Today) تم مشر مقال بعنوان "التراث الديني في الأراضي التاريخية والمحتلة لأذربيجان مهدَّد بالمحو" ((“Religious Heritage of Azerbaijan In Occupied and Historical Territories Threatened by Erasure”)) بقلم رئيس قسم العلاقات الخارجية بلجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية علي هزييف.

    وأوضحت اللجنة لوكالة أذرتاج أن المقال يحتوي على معلومات حول سياسة العدوان التي تنتهجها أرمينيا ضد بلدنا والأراضي المحتلة وانعكاس هذه الحقيقة في الوثائق الدولية، وكذلك تدمير أماكن العبادة في مدينة يريفان والأراضي المحتلة. كما تم إطلاع القراء على تشويه الثقافة الأذربيجانية وتقديمها على أنها آثار إيرانية فارسية، بما في ذلك إضفاء الطابع الغريغورياني الارميني على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في شوشا وحقائق أخرى.

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