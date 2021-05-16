رئيس سوكار يلتقي مع رئيس تركمانستان

باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

قام رئيس شركة سوكار الأذربيجانية روناق عبداللايف بزيارة إلى عشق آباد لحضور منتدى دولي حول جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز في تركمانستان. والتقى روناق عبداللاييف خلال الزيارة برئيس تركمانستان قربانقولي بردي محمدوف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة ان روناق عبداللاييف نقل تحيات الرئيس إلهام علييف الصادقة وأخبر الزعيم التركماني أن أذربيجان مهتمة بتطوير الشراكة مع تركمانستان في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس قربانقولي بردي محمدوف إلى أن تركمانستان التي تقدر دائما علاقاتها الصادقة مع الدول المجاورة تعتزم تعميق التعاون متبادل المنفعة لصالح الشعبين التركماني والأذربيجاني.

ولوحظ خلال الاجتماع أن تركمانستان تتخذ خطوات عملية لتطوير مواردها الطبيعية الهائلة وتنويع الإمدادات من منطقة بحر الخزر إلى الأسواق العالمية.

نوقشت خلال اللقاء فرص لمزيد من تفعيل الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة وتنفيذ المشاريع المشتركة وبما في ذلك التنمية المشتركة لحقل "دوستلوق" بين أذربيجان وتركمانستان في بحر الخزر.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي تركمانستان وأذربيجان في 21 يناير من العام الجاري بشأن الاستكشاف المشترك وتطوير وتنمية الموارد الهيدروكربونية في حقل "دوستلوق" تعكس المستوى العالي للعلاقات بين الدولتين ومبادئ الثقة والاحترام المتبادلين.