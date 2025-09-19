أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوسّعان التعاون في مجالي النقل والطاقة

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

عقد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف اجتماعا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسّع مارتا كوس وأعرب الجانبان في الاجتماع عن ارتياحهما للتعاون الناجح القائم في مجالي الطاقة والاستثمارات.

وأكد الطرفان وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون في قطاع النقل. كما جرت مناقشة مشروع اتفاقية تمويل بشأن دعم التنمية المستدامة لقطاعات إزالة الألغام وإدارة الموارد المائية والنقل.

وبحث الجانبان كذلك فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والنقل والقطاع الخاص في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي "البوابة العالمية" .