أذربيجان تحضر مؤتمر الأمن السيبراني في كازاخستان

باكو، 19 سبتمبر، (أذرتاج)

شارك نائب رئيس جهاز الأمن الإلكتروني الأذربيجاني إيلفين شاه وردييف في مؤتمر "KazHackStan 2025" للأمن السيبراني الذي أقيم في مدينة ألماتي الكازاخستانية حيث ناقش مشاركون مسائل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات الدولية ومراجعة الاتجاهات الجديدة وعرض التقنيات المتقدمة.

وحضر الفعاليات أكثر من 6000 مشارك من مختلف بلدان العالم وساهم في تبادل المعلومات وتعزيز العلاقات التعاونية في مجال الأمن السيبراني. ويُنظَّم المؤتمر من قبل لجنة أمن المعلومات بوزارة التنمية الرقمية والابتكار والصناعة الفضائية ومركز تحليل ومتابعة الهجمات السيبرانية تساركا ويعد أكبر مؤتمر عملي للأمن السيبراني في آسيا الوسطى. ويجتمع سنويًا في هذه الفعاليات أبرز الخبراء والمبتكرون وممثلو الأعمال والمسؤولون الحكوميون بهدف تعزيز الحوار في مجال أمن المعلومات وتقديم الحلول الابتكارية.