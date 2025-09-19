بحث فرص توسيع التعاون بين سوكار وسيتي بنك

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف مع المديرة التنفيذية لبنك "سيتي بنك" كاسي شيبرد المسؤولة العالمية عن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ورئيسة شؤون الموارد الطبيعية في المملكة المتحدة.

وذكرت الشركة في بيان أنّ الجانبين أعربا عن ارتياحهما للتعاون الطويل الأمد وتبادلا الآراء حول العلاقات القائمة والمشاريع المشتركة. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون في مجالي الطاقة والمال ولا سيما في ما يتعلق بتمويل مشاريع النفط والغاز والطاقة المتجددة التي تنفذها سوكار إضافةً إلى فرص الوصول إلى أسواق رأس المال وكذلك سائر الشؤون محل الاهتمام المشترك.