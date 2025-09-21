باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

تم توقيع اتفاقية تعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة لتطوير مفهوم "مدينة داخل مدينة".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الاتفاقية تم توقيعها خلال المنتدى الدولي الأول للاستثمار.

وقد وقع الوثيقة وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ورئيس شركة "مدن" الإماراتية جاسم محمد بوعتابه الزعابي.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني سامر شريفوف ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي.