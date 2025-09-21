أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 22 سبتمبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك إلى 3743.22 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع إلى 43.98 دولارا.