ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

باكو، 22 سبتمبر، (اذرتاج)

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.

أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك ارتفع بنسبة 0.68 في المائة ليصل إلى 2908 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit)