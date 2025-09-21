الوزير: من المقرر تنفيذ مشاريع معالجة الأغذية في قراباغ وزنكزور الشرقية

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف في تصريح للصحفيين خلال منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار الذي عُقد في باكو إن منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين لهما إمكانيات كبيرة جدا في مجال الزراعة.

كما أضاف ان "أذربيجان بلد مستقر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي هذا المنتدى يتم تقييم فرص الاستثمار في قراباغ وزنكزور الشرقية وهناك حاليا استثمارات تُنفذ في مختلف المجالات ولا سيما يتم ضخ استثمارات كبيرة في أنظمة الري الحديثة. كما من المقرر تنفيذ مشاريع مختلفة لمعالجة الأغذية".