السفيرة الصينية : الصين تدعم تنفيذ الممر الأوسط وممر زنكزور كجزء منه

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

قالت سفيرة الصين لدى أذربيجان لو ماي خلال كلمتها في جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار المنعقد في باكو قدرات الصين الاقتصادية تضمن تطورها ونسعى إلى تحقيق تنمية شركائنا أيضا من خلال تصدير تقنياتنا الحديثة ونهدف إلى مواصلة التعاون وننفذ تدابير واسعة في هذا الاتجاه وإن أذربيجان شريك وصديق مقرب للصين أيضا.

كما أشارت السفيرة الصينية إلى التوصل إلى اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس أذربيجان التي قام بها الصين في الثالث من سبتمبر موضحة أن "هذه الاتفاقيات وضعت أساس تعاون مثمر في المستقبل بين البلدين وتدعم الصين تنفيذ مشروع الممر الأوسط وممر زنكزور كجزء منه ولدى الصين قدرات كبيرة في الإنتاج والتصدير وهو ما يفرض علينا ضرورة الوصول إلى الأسواق العالمية ولذلك ندعم مشاريع النقل والترانزيت وإن الممر الأوسط مستمر في العمل ونأمل أن يتطور في المستقبل".