الوزير ميكائيل جباروف: إيطاليا شريك تجاري واقتصادي رئيسي لأذربيجان
باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)
قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف خلال منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار ان الفرص بين أذربيجان وبلدان الاتحاد الأوروبي واسعة في مجال الطاقة التقليدية وفي مجال الطاقة المتجددة على حد سواء.
كما أضاف الوزير أن "إيطاليا تظل شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسيا لأذربيجان ويُعزى ذلك إلى كونها سوقا مهما للنفط والغاز الأذربيجانيين ونعتقد أن الأمر لا يتعلق ببلد واحد فقط، فنزود حاليا 14 بلدا بالغاز ومعظمها من البلدان الأوروبية".
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- [11:45]
رئيس رواندا يختتم زيارته أذربيجان
- 21.09.2025 [17:35]
حفل تكريم فائزي سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 21.09.2025 [17:17]
ماكس فيرستابن يفوز بدورة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
- 21.09.2025 [17:10]
الاحتفال بالتراث الموسيقي الأذربيجاني في بريمن بحفل "صوت من الشرق"
- 21.09.2025 [16:09]
انطلاق سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة مدينة باكو
- 21.09.2025 [15:01]
زغرب تستضيف بطولة العالم: مصارعو أذربيجان يحصدون ميداليتين ذهبية وبرونزية
- 21.09.2025 [14:55]
حفل افتتاح رسمي لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في باكو
- 21.09.2025 [14:44]
أذربيجان تعيد إعمار خانكندي وتعرض إنجازاتها لوسائل الإعلام
- 21.09.2025 [14:37]
سائق فريق دامس يسجل أفضل نتيجة في سباق الفورمولا ثان في باكو
- 21.09.2025 [14:25]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة مالطة بمناسبة العيد الوطني
- 21.09.2025 [14:20]
الرئيس بول كاغامه: هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان
- 20.09.2025 [18:12]
الرئيس إلهام علييف: رواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان
- 20.09.2025 [17:52]
مهرجان فنون الأطفال يحتفل بيوم السيادة في مدينة خانكندي
- 20.09.2025 [17:50]
رئيس رواندا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 20.09.2025 [16:33]
انطلاق جولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:25]
تمديد سريان مفعول اتفاقية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:12]
تكريم فائزي سباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:59]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء محدث
- 20.09.2025 [15:52]
الصين والمغرب: التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية للحوار الاستراتيجي
- 20.09.2025 [15:48]
سائق فريق تي جي أر يفوز بسباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:47]
كوبيا تنظم معرضا للأعمال الصغيرة في شوشا
- 20.09.2025 [15:28]
انطلاق سباق الفورمولا 2 السريع في باكو
- 20.09.2025 [14:26]
سائق مكلارين يسجل أفضل نتيجة في التجارب الحرة الثالثة في باكو
- 20.09.2025 [14:19]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء على انفراد
- 20.09.2025 [13:17]
حفل استقبال رسمي لرئيس رواندا
- 20.09.2025 [13:15]
انطلاق التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 20.09.2025 [12:45]
رئيس رواندا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 20.09.2025 [12:25]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [12:03]
رئيس رواندا يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
- 20.09.2025 [11:42]
بيان خارجية أذربيجان بشأن يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:57]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:33]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس النواب الماليزي بكوالالمبر
- 19.09.2025 [20:31]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي
- 19.09.2025 [20:22]
رئيس رواندا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 19.09.2025 [19:58]
بحث فرص توسيع التعاون بين سوكار وسيتي بنك
- 19.09.2025 [19:53]
أذربيجان يُجلي 14 طالبًا فلسطينيًا من غزة
- 19.09.2025 [19:24]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع السفير الفرنسي الجديد
- 19.09.2025 [19:17]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع عمدة كوالالمبور في ماليزيا
- 19.09.2025 [19:05]
أذربيجان تحضر مؤتمر الأمن السيبراني في كازاخستان
- 19.09.2025 [17:52]
أمادا وأذرتاج يناقشان التعاون المشترك
- 19.09.2025 [17:50]
سائق فيراري هاميلتون يفوز في التجارب الحرة الثانية في الفورمولا واحد في باكو
- 19.09.2025 [17:38]
أذربيجان تقدم ممثلها الأول في بينالي الزجاج الدولي في صوفيا: سجاد "درويش"
- 19.09.2025 [16:16]
انطلاق التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 19.09.2025 [16:03]
السائق الأمريكي يفوز جولة تصفيات الفورمولا ثان لجائزة أذربيجان الكبرى
- 19.09.2025 [15:45]
انطلاق جولة التصفيات في جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا ثان
- 19.09.2025 [14:48]
تسخير حرم جامعي عصري لطلاب جامعة قراباغ
- 19.09.2025 [13:57]
سائق مكلارين يفوز في التجارب الحرة الأولى في الفورمولا واحد في باكو
- 19.09.2025 [13:56]
انطلاق التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 19.09.2025 [13:29]
من "إيتشري بازار" إلى إيليسو: رحلة في قلب قاخ الساحرة
- 19.09.2025 [12:00]
المجلس الوطني يعقد مؤتمرا بمناسبة يوم السيادة الوطنية
- 19.09.2025 [11:18]
أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوسّعان التعاون في مجالي النقل والطاقة
- 19.09.2025 [11:17]
السائق الايرلندي يسجل افضل نتيجة في تجارب بطولة الفورمولا 2 في باكو
- 19.09.2025 [11:12]
جنوح سفينة شحن جافة في تركيا
- 19.09.2025 [10:54]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 10 دولارات
- 19.09.2025 [10:41]
انخفاض سعر برميل النفط
- 19.09.2025 [10:34]
دول الخليج العربي تنشئ نظام إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية
- 19.09.2025 [10:23]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا
- 19.09.2025 [10:13]
إحياء ذكرى العالمة المستشرقة المرموقة عائدة ايمان قولييفا
- 19.09.2025 [10:05]
جدة تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر
- 19.09.2025 [09:57]
جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 تبدأ في باكو
- 19.09.2025 [09:48]
مناقشة التعاون في مجال الطاقة والنقل بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
- 19.09.2025 [09:28]
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الصين إنشاء فريق عمل مشترك في مجال الزراعة
- 18.09.2025 [21:03]