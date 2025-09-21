الوزير ميكائيل جباروف: إيطاليا شريك تجاري واقتصادي رئيسي لأذربيجان

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف خلال منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار ان الفرص بين أذربيجان وبلدان الاتحاد الأوروبي واسعة في مجال الطاقة التقليدية وفي مجال الطاقة المتجددة على حد سواء.

كما أضاف الوزير أن "إيطاليا تظل شريكا تجاريا واقتصاديا رئيسيا لأذربيجان ويُعزى ذلك إلى كونها سوقا مهما للنفط والغاز الأذربيجانيين ونعتقد أن الأمر لا يتعلق ببلد واحد فقط، فنزود حاليا 14 بلدا بالغاز ومعظمها من البلدان الأوروبية".