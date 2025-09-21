المديرة الإقليمية: البنك الدولي يدعم مبادرات أذربيجان للممر الأوسط ومشروع خط الطاقة الكهربائية تحت البحرين
باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج
أعلنت المديرة الإقليمية للبنك الدولي رولاند برايس في جلسة نقاش في المنتدى الأذربيجاني الدولي الأول للاستثمار في باكو اليوم إن البنك الدولي يدعم مبادرات أذربيجان للممر الأوسط الذي يربط بين آسيا وأوروبا.
وأشارت برايس إلى دعم البنك لخط الطاقة الكهربائية تحت بحر الخزر والبحر الأسود مفيدة "سيشكل تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة البديلة في الجمهوريات الآسيوية الوسطى وأذربيجان إلى أوروبا دفعة لتطوير تكنولوجيا المعلومات وفي الوقت نفسه، سيلعب هذا المشروع دوراً مهماً في أمن الطاقة الأوروبي.
وأبرزت المديرة الإقليمية إمكانيات أذربيجان في الإنتاج والتصدير والعبور قائلة إنه " تعد اليوم مشاريع إنتاج الطاقة وتصديرها من أكثر المشاريع كفاءة وتأثيراً في التطور ومن خلال ذلك، لا تقتصر أذربيجان على تعزيز تطورها الذاتي، بل تلعب دوراً مهماً في تطور المنطقة أيضاً".
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- [11:45]
رئيس رواندا يختتم زيارته أذربيجان
- 21.09.2025 [17:35]
حفل تكريم فائزي سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 21.09.2025 [17:17]
ماكس فيرستابن يفوز بدورة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
- 21.09.2025 [17:10]
الاحتفال بالتراث الموسيقي الأذربيجاني في بريمن بحفل "صوت من الشرق"
- 21.09.2025 [16:09]
انطلاق سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة مدينة باكو
- 21.09.2025 [15:01]
زغرب تستضيف بطولة العالم: مصارعو أذربيجان يحصدون ميداليتين ذهبية وبرونزية
- 21.09.2025 [14:55]
حفل افتتاح رسمي لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في باكو
- 21.09.2025 [14:44]
أذربيجان تعيد إعمار خانكندي وتعرض إنجازاتها لوسائل الإعلام
- 21.09.2025 [14:37]
سائق فريق دامس يسجل أفضل نتيجة في سباق الفورمولا ثان في باكو
- 21.09.2025 [14:25]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة مالطة بمناسبة العيد الوطني
- 21.09.2025 [14:20]
الرئيس بول كاغامه: هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان
- 20.09.2025 [18:12]
الرئيس إلهام علييف: رواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان
- 20.09.2025 [17:52]
مهرجان فنون الأطفال يحتفل بيوم السيادة في مدينة خانكندي
- 20.09.2025 [17:50]
رئيس رواندا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 20.09.2025 [16:33]
انطلاق جولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:25]
تمديد سريان مفعول اتفاقية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:12]
تكريم فائزي سباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:59]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء محدث
- 20.09.2025 [15:52]
الصين والمغرب: التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية للحوار الاستراتيجي
- 20.09.2025 [15:48]
سائق فريق تي جي أر يفوز بسباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:47]
كوبيا تنظم معرضا للأعمال الصغيرة في شوشا
- 20.09.2025 [15:28]
انطلاق سباق الفورمولا 2 السريع في باكو
- 20.09.2025 [14:26]
سائق مكلارين يسجل أفضل نتيجة في التجارب الحرة الثالثة في باكو
- 20.09.2025 [14:19]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء على انفراد
- 20.09.2025 [13:17]
حفل استقبال رسمي لرئيس رواندا
- 20.09.2025 [13:15]
انطلاق التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 20.09.2025 [12:45]
رئيس رواندا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 20.09.2025 [12:25]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [12:03]
رئيس رواندا يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
- 20.09.2025 [11:42]
بيان خارجية أذربيجان بشأن يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:57]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:33]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس النواب الماليزي بكوالالمبر
- 19.09.2025 [20:31]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي
- 19.09.2025 [20:22]
رئيس رواندا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 19.09.2025 [19:58]
بحث فرص توسيع التعاون بين سوكار وسيتي بنك
- 19.09.2025 [19:53]
أذربيجان يُجلي 14 طالبًا فلسطينيًا من غزة
- 19.09.2025 [19:24]
وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع السفير الفرنسي الجديد
- 19.09.2025 [19:17]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع عمدة كوالالمبور في ماليزيا
- 19.09.2025 [19:05]
أذربيجان تحضر مؤتمر الأمن السيبراني في كازاخستان
- 19.09.2025 [17:52]
أمادا وأذرتاج يناقشان التعاون المشترك
- 19.09.2025 [17:50]
سائق فيراري هاميلتون يفوز في التجارب الحرة الثانية في الفورمولا واحد في باكو
- 19.09.2025 [17:38]
أذربيجان تقدم ممثلها الأول في بينالي الزجاج الدولي في صوفيا: سجاد "درويش"
- 19.09.2025 [16:16]
انطلاق التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 19.09.2025 [16:03]
السائق الأمريكي يفوز جولة تصفيات الفورمولا ثان لجائزة أذربيجان الكبرى
- 19.09.2025 [15:45]
انطلاق جولة التصفيات في جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا ثان
- 19.09.2025 [14:48]
تسخير حرم جامعي عصري لطلاب جامعة قراباغ
- 19.09.2025 [13:57]
سائق مكلارين يفوز في التجارب الحرة الأولى في الفورمولا واحد في باكو
- 19.09.2025 [13:56]
انطلاق التجارب الحرة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 19.09.2025 [13:29]
من "إيتشري بازار" إلى إيليسو: رحلة في قلب قاخ الساحرة
- 19.09.2025 [12:00]
المجلس الوطني يعقد مؤتمرا بمناسبة يوم السيادة الوطنية
- 19.09.2025 [11:18]
أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوسّعان التعاون في مجالي النقل والطاقة
- 19.09.2025 [11:17]
السائق الايرلندي يسجل افضل نتيجة في تجارب بطولة الفورمولا 2 في باكو
- 19.09.2025 [11:12]
جنوح سفينة شحن جافة في تركيا
- 19.09.2025 [10:54]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 10 دولارات
- 19.09.2025 [10:41]
انخفاض سعر برميل النفط
- 19.09.2025 [10:34]
دول الخليج العربي تنشئ نظام إنذار مبكر ضد الصواريخ الباليستية
- 19.09.2025 [10:23]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا
- 19.09.2025 [10:13]
إحياء ذكرى العالمة المستشرقة المرموقة عائدة ايمان قولييفا
- 19.09.2025 [10:05]
جدة تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر
- 19.09.2025 [09:57]
جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 تبدأ في باكو
- 19.09.2025 [09:48]
مناقشة التعاون في مجال الطاقة والنقل بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
- 19.09.2025 [09:28]
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الصين إنشاء فريق عمل مشترك في مجال الزراعة
- 18.09.2025 [21:03]