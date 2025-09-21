المديرة الإقليمية: البنك الدولي يدعم مبادرات أذربيجان للممر الأوسط ومشروع خط الطاقة الكهربائية تحت البحرين

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت المديرة الإقليمية للبنك الدولي رولاند برايس في جلسة نقاش في المنتدى الأذربيجاني الدولي الأول للاستثمار في باكو اليوم إن البنك الدولي يدعم مبادرات أذربيجان للممر الأوسط الذي يربط بين آسيا وأوروبا.

وأشارت برايس إلى دعم البنك لخط الطاقة الكهربائية تحت بحر الخزر والبحر الأسود مفيدة "سيشكل تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة البديلة في الجمهوريات الآسيوية الوسطى وأذربيجان إلى أوروبا دفعة لتطوير تكنولوجيا المعلومات وفي الوقت نفسه، سيلعب هذا المشروع دوراً مهماً في أمن الطاقة الأوروبي.

وأبرزت المديرة الإقليمية إمكانيات أذربيجان في الإنتاج والتصدير والعبور قائلة إنه " تعد اليوم مشاريع إنتاج الطاقة وتصديرها من أكثر المشاريع كفاءة وتأثيراً في التطور ومن خلال ذلك، لا تقتصر أذربيجان على تعزيز تطورها الذاتي، بل تلعب دوراً مهماً في تطور المنطقة أيضاً".