مدير بنك الإعمار والتنمية الأوروبي: مستعدون لمساعدة أذربيجان في التنويع

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

أكد مدير بنك الإعمار والتنمية الأوروبي لمنطقة القوقاز ألكيس فريينيوس دراكينوس في جلسة نقاش على هامش المنتدى الأذربيجاني الدولي الأول للاستثمار في باكو أنّ هناك تعاوناً وثيقاً بين أذربيجان وأوروبا في مجال الطاقة وأن هذا التعاون مرشح للتطور بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

وأشار دراكينوس إلى أنّ الاقتصاد الأذربيجاني يشهد خطوات ملموسة نحو التنويع مبرزاً استعداد أوروبا لدعم هذه الجهود من خلال توفير الخبرة والتجربة وقال "نحن على استعداد لمساعدة أذربيجان في مسألة التنويع والشركات لا تستطيع تحقيق نجاحات كبرى من دون دعم الدولة ولذلك نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة الأذربيجانية في مجالات استثمار الموارد البشرية والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة".

وأضاف أنّ تقديم الدعم للحكومات يستحدث بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص مؤكداً أن الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها أذربيجان تمثل حافزاً قوياً لمزيد من التطور والنمو.