وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث مع رئيس شركة داتانغ الصينية آفاق التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والبنية التحتية والصناعة

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف مع رئيس شركة داتانغ أوفيرسيز إينويستمنت وشركاء الصينية يوانلونغ جو على هامش فعاليات المنتدى الأذربيجاني الدولي الأول للاستثمار في باكو.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين أذربيجان والصين.

كما ناقش الجانبان فرص تطوير الشراكة المتبادلة مع تسليط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في أذربيجان وآفاق التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والبنية التحتية والصناعة.