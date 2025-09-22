سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 14 دولارا

الاتصال بالمؤلف
بكين تستضيف قمة عالمية للنساء
- [15:27]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:28]
نتائج الجولة الخامسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 22.09.2025 [20:11]
باكو تستضيف المنتدى الأمني الثالث
- 22.09.2025 [19:31]
مدير بنك الإعمار والتنمية الأوروبي: مستعدون لمساعدة أذربيجان في التنويع
- 22.09.2025 [18:02]
قافلة من 29 عائلة أخرى تصل إلى قرية حسنريز مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 22.09.2025 [16:10]
الرئيس: اليوم أصبح النمو الاقتصادي في أذربيجان اتجاها مستقرا طويل الأمد
- 22.09.2025 [15:31]
الوزير ميكائيل جباروف: إيطاليا شريك تجاري واقتصادي رئيسي لأذربيجان
- 22.09.2025 [15:12]
انطلاق مؤتمر دولي بعنوان "في حراسة السيادة: وضع النيابة العامة في الدستور"
- 22.09.2025 [15:08]
السفيرة الصينية : الصين تدعم تنفيذ الممر الأوسط وممر زنكزور كجزء منه
- 22.09.2025 [15:04]
الوزير: من المقرر تنفيذ مشاريع معالجة الأغذية في قراباغ وزنكزور الشرقية
- 22.09.2025 [14:57]
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
- 22.09.2025 [14:56]
انعقاد قمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التغيير في نيويورك
- 22.09.2025 [14:12]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 22.09.2025 [14:00]
تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان
- 22.09.2025 [13:00]
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل الى بيلاروس
- 22.09.2025 [12:55]
الارض تشهد كسوفا حلقيا للشمس في 2025
- 22.09.2025 [12:14]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
- 22.09.2025 [11:45]
رئيس رواندا يختتم زيارته أذربيجان
- 21.09.2025 [17:35]
حفل تكريم فائزي سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 21.09.2025 [17:17]
ماكس فيرستابن يفوز بدورة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد
- 21.09.2025 [17:10]
الاحتفال بالتراث الموسيقي الأذربيجاني في بريمن بحفل "صوت من الشرق"
- 21.09.2025 [16:09]
انطلاق سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى على حلبة مدينة باكو
- 21.09.2025 [15:01]
زغرب تستضيف بطولة العالم: مصارعو أذربيجان يحصدون ميداليتين ذهبية وبرونزية
- 21.09.2025 [14:55]
حفل افتتاح رسمي لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى في باكو
- 21.09.2025 [14:44]
أذربيجان تعيد إعمار خانكندي وتعرض إنجازاتها لوسائل الإعلام
- 21.09.2025 [14:37]
سائق فريق دامس يسجل أفضل نتيجة في سباق الفورمولا ثان في باكو
- 21.09.2025 [14:25]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة مالطة بمناسبة العيد الوطني
- 21.09.2025 [14:20]
الرئيس بول كاغامه: هناك العديد من أوجه التشابه بين رواندا وأذربيجان
- 20.09.2025 [18:12]
الرئيس إلهام علييف: رواندا وأذربيجان شريكان وصديقان جيدان
- 20.09.2025 [17:52]
مهرجان فنون الأطفال يحتفل بيوم السيادة في مدينة خانكندي
- 20.09.2025 [17:50]
رئيس رواندا يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 20.09.2025 [16:33]
انطلاق جولة التصفيات في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:25]
تمديد سريان مفعول اتفاقية سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [16:12]
تكريم فائزي سباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:59]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء بحضور الوفدين حول مائدة غداء محدث
- 20.09.2025 [15:52]
الصين والمغرب: التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية للحوار الاستراتيجي
- 20.09.2025 [15:48]
سائق فريق تي جي أر يفوز بسباق الفورمولا 2 السريع في جائزة أذربيجان الكبرى
- 20.09.2025 [15:47]
كوبيا تنظم معرضا للأعمال الصغيرة في شوشا
- 20.09.2025 [15:28]
انطلاق سباق الفورمولا 2 السريع في باكو
- 20.09.2025 [14:26]
سائق مكلارين يسجل أفضل نتيجة في التجارب الحرة الثالثة في باكو
- 20.09.2025 [14:19]
رئيسا أذربيجان ورواندا يعقدان لقاء على انفراد
- 20.09.2025 [13:17]
حفل استقبال رسمي لرئيس رواندا
- 20.09.2025 [13:15]
انطلاق التجارب الحرة الثالثة لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد
- 20.09.2025 [12:45]
رئيس رواندا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 20.09.2025 [12:25]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [12:03]
رئيس رواندا يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف
- 20.09.2025 [11:42]
بيان خارجية أذربيجان بشأن يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:57]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم سيادة الدولة
- 20.09.2025 [10:33]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس النواب الماليزي بكوالالمبر
- 19.09.2025 [20:31]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الماليزي
- 19.09.2025 [20:22]
رئيس رواندا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 19.09.2025 [19:58]