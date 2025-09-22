توقيع اتفافيتي شراكة في إطار منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين صندوق تطوير الأعمال الأذربيجاني التابع لوزارة الاقتصاد وشركتي مجموعة بازالت وأي أر جي أس القابضة خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار الاستراتيجي والتمويل: فتح آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفرص التآزر" على هامش منتدى اذربيجان الدولي الاول للاستثمار في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقتين وقع عليهما المدير العام لصندوق تطوير الأعمال الأذربيجاني ياسن جليلوف ومدير شركة بازالت رفأت باقروف والمدير التنفيذي لشركة أي أر جي أس إيميل حسنوف.