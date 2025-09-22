الممثل الخاص للرئيس: يعيش ويعمل حاليا 50 ألف شخص في الأراضي المحررة

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الارميني أمين حسينوف في كلمته في منتدى اذربيجان الدولي الأول للاستثمار في باكو "انا أحرزنا تقدما مذهلا في أعمال إعادة البناء والاصلاح والإعمار في الأراضي المحررة خلال السنوات الخمس الماضية ويعيش ويعمل حاليا 50 ألف شخص في هذه الأراضي وقد عادت الحياة إلى قراباغ وزنكزور".

وأكد حسينوف أن التعليم والصحة هما العنصران الأساسيان في إحياء المجتمع في هذه المناطق.

كما أضاف حسينوف "أننا عندما بدأنا أعمال اعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة لم يكن لدينا نموذج جاهز وكانت هذه مسألة معقدة للغاية ولم تكن هناك تجربة عالمية حول كيفية إعادة إعمار منطقة مدمرة تماما فلذلك، اضطررنا الى اختراع طرقنا الخاصة في البناء والإعمار وكانت إزالة الألغام من أكبر التحديات واكتسبت أذربيجان خبرة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية وحققت اكتشافات مهمة ويمكن أن تكون كفاءتنا مفيدة للبلدان المتضررة الأخرى من الحروب في العالم أيضا ومع التخطيط السليم يمكن تقليل الأخطاء والتأخيرات".