أذربيجان وقطر تبحثان فرص توسيع التعاون الاقتصادي

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مدير القروض المؤسسية في جهاز قطر للاستثمار ناصر العبد الله على هامش منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار المنعقد في باكو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد أن اللقاء شهد تقديم معلومات عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها أذربيجان وبيئة الأعمال المواتية وفرص الاستثمار مع التأكيد على أن حكومة أذربيجان تولي أهمية خاصة للتعاون مع المستثمرين الأجانب.

وتمت مناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وقطر وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وفرص الشراكة في تطوير القطاعات الاستراتيجية.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول تنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية والطاقة والقطاعات غير النفطية.

وأكد الطرفان أن تعميق التعاون يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.