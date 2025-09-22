أذربيجان والجبل الأسود تناقشان تعزيز الشراكة الاقتصادية

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

تبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزيرة السياحة من الجبل الأسود سيمونيدا كورديتش وجهات النظر حول التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والسياحة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع جاء على هامش منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار الذي يعقد في باكو تحت رعاية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شهد التأكيد على أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجبل الأسود والاشارة إلى أن منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار الذي يهدف إلى استكشاف فرص استثمارية رئيسية عند التقاطع الاستراتيجي بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب يُوفر إمكانيات جديدة في هذا الإطار.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.