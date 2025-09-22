البنك الآسيوي للتنمية: سنواصل تعاوننا مع أذربيجان

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج)

قالت مديرة البنك الآسيوي للتنمية في أذربيجان السيدة سُنيّة دراني جمال خلال كلمتها في جلسة نقاش بعنوان "الاستثمارات الاستراتيجية والتمويل" على هامش منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار في باكو اليوم إن تنفيذ مشاريع البنية التحتية ضروري من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية وتوجد مشاريع بنية تحتية في أذربيجان وقد تم تأمين الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقالت إن تمويل مشاريع البنية التحتية ضروري لجذب الاستثمارات موضحة أن "الاستثمار يُؤخذ في عين الاعتبار عنده إطار قانوني وجدوى اقتصادية ونحن مستعدون لتمويل مشاريع البنية التحتية وهذه المشاريع لا تؤدي إلى التنمية الاقتصاديةفقط ، وبل وتسهم في زيادة الإيرادات أيضا ومن أجل تمويل مشروع إقليمي ما، تتم أولا دراسة إمكانياته ونظامه الاقتصادي ومن ثم يتم النظر في استدامة المشروع واستقراره ومشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في أذربيجان لها أهمية دولية وسنواصل تعاوننا مع أذربيجان".