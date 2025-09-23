سوكار توقع اتفاقية شراء أسهم مع شركة بترول ايطاليا

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

وقّعت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار على اتفاقية شراء أسهم مع شركة إم إيه بي التي تضم شركة بترول الايطالية في 23 سبتمبر اليوم ضمن فعاليات منتدى اذربيجان الدولي الأول للاستثمار في باكو.

ووقّع الاتفاقية رئيس سوكار روشن نجف ورئيس مجلس إدارة بترول ايطاليا أوغو براشتي بيرتي.

وقالت الشركة إن الصفقة ستعزز حضور سوكار في سوق الطاقة الأوروبي.

كما تم توقيع اتفاقية منفصلة في إطار المنتدى الدولي للاستثمار بين شركة أي أي أل لطاقة الكهربائية وشركة اي بي بي غروب متعددة الجنسيات لتركيب نظم اللوحات المعيارية في تركيا ووقّع الاتفاقية مدير شركة الطاقة الكهربائية المذكورة وصال ميرزايف ومدير فرع أي بي بي غروب في تركيا محمود رضاييف ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية ودعم الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.