سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 71 دولارا
باكو، 24 سبتمبر، (اذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 71.22 دولارا بعد ارتفاعه قدر 1.76 دولار او بنسبة 2.53 في المائة.
يذكر أنه تم تسجيل أدنى سعر للنفط "آذري لايت" في 21 أبريل من عام 2020 عند 15.81 دولارا أمريكيا وأقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 149.66 دولار في يونيو من عام 2008.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
باكو تستضيف منتدى دوليًا للإحصاء
- [12:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:00]
رئيسة الجمعية الوطنية الصربية تصل الى اذربيجان
- 23.09.2025 [20:43]
مقتل قروي بانفجار لغم بقرية ميراشيلي في أغدام المحررة من الاحتلال الارميني
- 23.09.2025 [20:13]
سوكار توقع اتفاقية شراء أسهم مع شركة بترول ايطاليا
- 23.09.2025 [19:14]
رئيسة المجلس الوطني تجتمع مع سفير بولندا الجديد
- 23.09.2025 [17:53]
تسجيل 86 إصابة بالكوليرا بتعز اليمنية وسط إضراب عمال النظافة
- 23.09.2025 [16:46]
البنك الآسيوي للتنمية: سنواصل تعاوننا مع أذربيجان
- 23.09.2025 [16:25]
عرض العلاقات الثقافية بين أذربيجان والصين في معرض طريق الحرير الثقافي الدولي
- 23.09.2025 [16:18]
أذربيجان والجبل الأسود تناقشان تعزيز الشراكة الاقتصادية
- 23.09.2025 [16:00]
أذربيجان وقطر تبحثان فرص توسيع التعاون الاقتصادي
- 23.09.2025 [15:35]
بكين تستضيف قمة عالمية للنساء
- 23.09.2025 [15:27]
الممثل الخاص للرئيس: يعيش ويعمل حاليا 50 ألف شخص في الأراضي المحررة
- 23.09.2025 [15:10]
افتتاح مهرجان نسيمي في مركز حيدر علييف
- 23.09.2025 [14:55]
رئيس الأركان الاذربيجاني يزور قبر بطل أذربيجان الوطني في بيلاروس
- 23.09.2025 [14:47]
توقيع اتفافيتي شراكة في إطار منتدى أذربيجان الدولي الأول للاستثمار
- 23.09.2025 [14:35]
بحث آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان وإيران
- 23.09.2025 [13:11]
وزيرا التعليم الأذربيجاني والتركي يلتقيان تلاميذ مدارس شوشا وفضولي وأغدام
- 23.09.2025 [13:00]
وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان في نيويورك
- 23.09.2025 [11:52]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 14 دولارا
- 23.09.2025 [11:34]
انخفاض سعر برميل النفط
- 23.09.2025 [11:28]
بحث المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي بين أذربيجان وإيران
- 23.09.2025 [11:23]
العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 23.09.2025 [11:10]
زلزال يضرب محافظة صابرآباد الاذربيجانية
- 23.09.2025 [11:01]
انخفاض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا
- 23.09.2025 [10:54]
الرئيس الإيراني يلتقي نائب رئيس وزراء أذربيجان والوفد المرافق له
- 23.09.2025 [10:50]
الرئيس إلهام علييف يجتمع مع الرئيس والمدير العام لشركة بلاكستون في نيويورك
- 23.09.2025 [00:39]
نتائج الجولة الخامسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 22.09.2025 [20:11]
باكو تستضيف المنتدى الأمني الثالث
- 22.09.2025 [19:31]
مدير بنك الإعمار والتنمية الأوروبي: مستعدون لمساعدة أذربيجان في التنويع
- 22.09.2025 [18:02]
قافلة من 29 عائلة أخرى تصل إلى قرية حسنريز مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 22.09.2025 [16:10]
الرئيس: اليوم أصبح النمو الاقتصادي في أذربيجان اتجاها مستقرا طويل الأمد
- 22.09.2025 [15:31]
الوزير ميكائيل جباروف: إيطاليا شريك تجاري واقتصادي رئيسي لأذربيجان
- 22.09.2025 [15:12]
انطلاق مؤتمر دولي بعنوان "في حراسة السيادة: وضع النيابة العامة في الدستور"
- 22.09.2025 [15:08]
السفيرة الصينية : الصين تدعم تنفيذ الممر الأوسط وممر زنكزور كجزء منه
- 22.09.2025 [15:04]
الوزير: من المقرر تنفيذ مشاريع معالجة الأغذية في قراباغ وزنكزور الشرقية
- 22.09.2025 [14:57]
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك
- 22.09.2025 [14:56]
انعقاد قمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التغيير في نيويورك
- 22.09.2025 [14:12]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 22.09.2025 [14:00]
تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان
- 22.09.2025 [13:00]
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني في زيارة عمل الى بيلاروس
- 22.09.2025 [12:55]